Gordon Ramsay sceglie quale agnello uccidere per pranzo? Rabbia su Tik Tok: «Hai perso il lume della ragione»

Gordon Ramsay è finito al centro di una polemica socil per un video che ha pubblicato su Tik-Tok, sollevando l'ira di vegani, vegetariani e non solo. Lo chef britannico nel video si è filmato mentre sceglie quale agnello sacrificare per metterlo in forno e mangiarlo al prossimo pasto.

Cosa ha detto nel video

Lo chef di Cucine da incubo ha pubblicato un video in cui si reca nel recinto degli agnelli, scatenando l'ira dei fan. Lo chef, conosciuto per le trasmissioni televisive inglesi di cucina, è stato inondato di commenti poco carini: «Hai perso il lume della ragione», scrivono i fan. Poi un altro utente lo prega di fermarsi: «Gordon, per favore, lasciali in pace».

Ciò che ha fatto più arrabbiare i fan sono state le parole usate da Ramsay durante il video, che con tono ironico ha detto: «Gnam gnam, chi finirà per primo nel forno? Tu!». E poi ha concluso il video esclamando: «È ora di infornare».

Il video ha totalizzato in poche ore quasi 10 milioni di visualizzazioni.

Ironia?

Gordon Ramsay, 55 anni, nella didascalia del video ha scritto: «La salsa di agnello non è stata ancora trovata nella realizzazione di questo video». Sembrerebbe un post ironico, dato che la citazione è un chiaro riferimento a un video di Hell's Kitchen che diventò virale nel 2006 in cui Ramsay urlava agli chef: «Dov'è la salsa di agnello?». Nonostante ciò, il video non è stato apprezzato dagli utenti, ma è stato definito solo "triste" e per nulla simpatico.

@gordonramsayofficial The Lamb sauce was still not found in the making of this video….. ♬ original sound - Gordon Ramsay

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Luglio 2022, 15:50

