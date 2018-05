Che delusione la cacio e pepe di Felice lontano da Testaccio

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Può una cacio e pepe perdersi tra Roma e Milano? Sì, purtroppo. È successo a quella stracelebrata di, storica trattoria romana sbarcata a Milano in zona Colonne San Lorenzo. E lo si capisce subito entrando: il locale ha perso ogni tipo di semplicità imborghesendosi a mo' di stellato anche se i camerieri non sono proprio all'altezza. E, nonostante ripetano quanto i prodotti siano eccellenti, il conto salato non ne giustifica la qualità. La carbonara azzecca solo la cottura, il menu con piatti solo quel giorno non convince. Insomma, della verace trattoria storica non ha niente, se non il nome. Che delusione!