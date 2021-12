Cena della Vigilia, il trucco per pulire le vongole senza sbagliare

Pulire le vongole è un'operazione fondamentale per portare in tavola un bel piatto di spaghetti alle vongole durante le feste di Natale. Soprattutto al Sud Italia questa è una pietanza che va per la maggiore nella cena della Vigilia. E allora ecco come pulirle al meglio evitando che i vostri commensali sentano della fastidiosa sabbia sotto i denti. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> PRANZO DI NATALE LEGGERO MA SFIZIOSO: LE RICETTE CONTRO I KG DI TROPPO

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA