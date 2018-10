Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un po’ bistrot, un po’ tavola calda americana: ecco Baccano, a due passi da Fontana di Trevi, uno dei pochi cocktail restaurant bar di Roma dove è diffusa abitudine mangiare al bancone sorseggiando un drink.La cucina è affidata allo chef Marco Milani, il bancone al bar manager Marco Farulla che ha selezionato ben 400 etichette, di cui 80 whisky, 40 gin e un centinaio di cognac, calvados e armagnac utilizzati anche come base nei cocktail, sempre semplici e veloci da servire.«Per me vale la regole del less is more: privilegio sempre le grandi bottiglie e i prodotti freschi e in genere uso solo tre ingredienti e un bitter», spiega Farulla.Baccano, via delle Muratte, 23. Roma