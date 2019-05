Isabella Potì: «Amo il dolce e il salato. L’eleganza? In un soufflé»

Ultimo aggiornamento: 07:38

Eleganza, sensualità, bravura. Un algoritmo perfetto quello di Isabella Potì, la chef che a soli 23 anni si è conquistata la stella nel ristorante Bros' di Lecce insieme a Floriano Pellegrino, suo compagno nella vita e nel lavoro, ed è stata inserita nella lista - secondo Forbes 30 Under 30 Europe - delle under 30 più interessanti.«Sono una che si è conquistata ogni minimo pezzetto di quello che ha, con tanti sacrifici, dedizione, passione».«Cucinando con la mamma e con la nonna. Attitudine più che viscerale, senza quasi rendermene conto. Così ho frequentato la scuola alberghiera, per iniziare a saper fare».«Sì, ma non eccessivamente e non solo di cioccolato. Tra salato e dolce scelgo entrambi: ho bisogno del contrasto».«Siamo complementari. Condividevamo l'idea prima di metterci insieme. Non solo ingredienti e tecniche che possono limitare la creatività, ma anche il nostro Metaprogetto, che va alla ricerca del gusto endemico del territorio».«Identitaria. Di territorio. Essenziale».«Il tiramisù con la mamma. I miei mi hanno sempre assecondato. Sono super fieri e credo lo sarebbero stati qualunque cosa avessi fatto. Mi ricordo di quando ero sola a casa (e la cosa mi fa ancora ridere) che mi divertivo a mescolare cacao, zucchero, farina e poi nascondevo tutto appena li sentivo arrivare. Venivo puntualmente scoperta».«Mio padre meccanico, mia madre casalinga: mi hanno trasmesso l'umiltà e la forza di lottare».«Non ho paura. Se la avessi avuta, mi sarei già fermata. Mi danno motivazione e mi fanno capire che non ho sbagliato strada».«Quella c'è. Ma le grandi donne non si fermano all'aspetto esteriore e hanno solo grande stima di me».«Non rispondo. Ognuno ha le sue visioni».«Non ho mai vissuto la separazione tra essere donna pastry chef o chef. È difficile però da sdoganare nella gente. Ho studiato il dolce perché indispensabile per completarsi, ma le mie esperienze - da Cloude Bosi a Londra agli chef spagnoli Berasategui and Paco Torreblanca - mi hanno portato a imparare a tutto tondo».«Sì. Mi sono divertita un sacco».«Sport. Natura. Musica, quella buona. Da Beyonce, De Andrè, Mina, al rock alla classica. Un po' come sono io che amo mangiare sia in una buona trattoria che in un ristorante stellato».«Il soufflé. Mi ha fatto disperare, ma poi è diventato il migliore amico».«Aprire una masseria, un progetto in grande che si auto sosterrà».