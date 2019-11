Donato Ascani: «Vado al mercato, poi cucino d'istinto»

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fresco delle due stelle, Donato Ascani è tra gli chef più interessanti della cucina. Originario del Lazio e trapiantato a Venezia è tra i fornelli del ristorante Glam firmato dal nuovo tristellato italiano Enrico Bartolini, all'interno del luxury hotel di Palazzo Venart in Santa Croce lungo il Canale Grande. Il mercato di Rialto a due passi, le chiacchiere con il pescatore la mattina e le materie prime, sono il suo mondo.«È il piatto che alla fine è preciso. Ma in realtà non mi piacciono gli schemi in cucina, mi stufano. Ecco, io sono uno che durante il servizio può cambiare la ricetta. La mia cucina non è studiata a tavolino. Questo lo devo allo chef Lopriore con cui ho lavorato. Mentre la precisione nel piatto me lo ha insegnato Crippa quando ero da lui a Piazza Duomo ad Alba. Devo a loro il modo di vedere la cucina».«Istintiva. Faccio ciò che mi passa per la testa. E Venezia è la città più giusta per questo, cosmopolita e ricca di stimoli che vengono da tutto il mondo».«Sì e il fatto di stare in un hotel mi porta ad accontentare i gusti più diversi. Dalla colazione alla carta alla pasta al pomodoro preparata come si deve».«Nel nostro immaginario abbiamo tutti una donna che da piccoli cucina, che sia nonna o mamma. Ma oltre a loro, ho avuto anche la fortuna di avere il ristorante di mio zio sotto casa e mio padre cuoco. Quindi all'inizio era un gioco per me, un passatempo. Poi si è trasformata in passione».«Il camino acceso, l'odore del pesce in tutta la casa, i pranzi in famiglia. Si cucinava insieme l'anguilla. Una volta è pure scappata per la cucina (ride, ndr). Lasciata ammollo, ci siamo girati un attimo e l'abbiamo dovuta cercare per tutta la stanza (ride, ndr). Alla fine era sotto al lavandino».«Quello che fai con piacere non è faticoso. E quando c'è qualcuno che crede in te, hai vinto».«Sì. Siamo tutti grati a lui per averci dato questa occasione. Dobbiamo solo ringraziarlo e cercare di fare il massimo ogni volta. Con lui c'è amicizia prima di tutto. Ci ha dato completa fiducia. La nostra è una cucina fatta di pochi tavoli e di una brigata giovane di 4 persone».«La mia esperienza, le chiacchiere con il pescatore, la mia mattina al mercato di Rialto, uno dei più belli d'Italia. Si trova tutto questo».«Andare in Giappone e scoprire una cultura così diversa da noi».«Farmi accettare e ben volere da una città come Venezia. Si sono innamorati della mia generosità. E non era scontato. Nei miei piatti si trovano i sapori delle mie origini, ma anche le verdure strepitose e uniche della laguna. La cicoria di campo o la cacio e pepe con la salicornia».«Abbiamo avuto dei danni, le ultime notizie le avete lette tutti. Ma di solito l'acqua alta a Venezia è normale».«Va troppo piano, preferisco andare a nuoto».