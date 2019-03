Borghese: «Cucina pirata e rock ’n’ roll, ecco la mia nave scuola»

Ultimo aggiornamento: 08:13

Cucina in tv? Si pensa subito a lui. Alessandro Borghese, chef rock 'n' roll dei programmi televisivi, i libri Cacio e Pepe e quello di 4 Ristoranti appena uscito, la passione per l'arte e il ristorante a Milano, il Lusso della Semplicità in zona CityLife, sintesi perfetta di personalità.«Grazie a odori, profumi e gesti di quando ero piccolo. Alla convivialità della domenica, quando mio padre mi preparava il ragù, il pacchero strapazzato con i pummarulella o pasta e patate».«In alcuni momenti, lo è. Mia madre in tv, le copertine su Playboy Gli sfottò dei compagni c'erano. Ma ho avuto la fortuna di avere due genitori molto intelligenti».«Perché, lo sono diventato? (ride, ndr). Sono ancora in apprendistato. Mio padre mi ha insegnato a scegliere un lavoro che mi facesse alzare la mattina contento. Che mi piacesse, non pensando a fama, tv o ristoranti blasonati».«Divertimento. Gioia. Convivialità. Cucinavo per gli amici. Poi ho scoperto che poteva essere un lavoro. Uscivo dalla scuola americana. E visto che non mi piaceva studiare, sono salito a bordo delle navi per capire cosa volevo fare nella vita».«Tre anni. Tutti li chef si dicono figli di Marchesi. Per me, la nave è stata università galleggiante e casa. E io e i miei compagni, i pirati della cucina. Viaggiavo, stavo con gli amici, pieno di donne, guadagnavo e vedevo il mondo. Cosa volere di più? Io che per il lavoro dei miei, ero cresciuto in braccio alle babysitter».«Di quelli che si possono raccontare? (ride, ndr). Il giorno libero lo prendevo sempre a Rodi: affittavo la motocicletta e andavo in giro con la passeggera di turno. Una volta, tra un tramonto, un calice di vino, e tanto romanticismo sento suonare la nave (ultimo avvertimento prima della partenza). Ero dall'altra parte dell'isola. Si immagini l'equipaggio e 900 persone a bordo che aspettavano, oltre commenti vari Me la cavai con una bella lettera di richiamo».«Umiltà. E sapere che il piatto è finito solo quando il cliente torna a mangiarlo».«Cucinare più di pancia che di testa. Quando si è all'inizio, capita».«Ogni volta che devo preparare per mia figlia. Un delirio».«È il lusso della semplicità. Oltre che simbolo della mia romanità».«Sì. Sono uno libero di mente».«Che criticassero poco. Bisogna stare in cucina, ma si deve anche comunicare altrimenti ci si trova con il ristorante vuoto».«Aprirò un altro locale. Ma non dico altro».«Di pulire tante cipolle e carciofi. Quando ho cominciato c'era la voglia vera. Oggi si pensa che si diventa famosi in un attimo».«L'ho fatto a NYC. È l'iniziale di mia moglie, W, con la data del matrimonio».