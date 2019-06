Oliver Glowig: «Amo i prodotti italiani: i sapori vanno oltre le origini»

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

Le origini tedesche si intuiscono dall'accento. Ma cuore e cucina sono profondamente italiani., il pluristellato chef dagli occhi azzurri, porta fantasia, passione e creatività. Nel Bel Paese è arrivato 20 anni fa. Un viaggio che parte dal Grand Hotel Quisisana di Capri, con Gualtiero Marchesi, poi al Capri Palace Hotel, fino al Barrique by Oliver Glowig e all'Epos Wine&Food, dentro l'enoteca di Poggio Le Volpi a Monte Porzio Catone, alle porte di Roma.«A parte mia moglie, elemento da non sottovalutare (ride, ndr), sono arrivato pensando di studiare la cucina, rimanere un anno e di ripartire per la Francia. E invece, sono stato scioccato dalle materie prime. Il profumo del pomodoro appena raccolto e la freschezza di pesce, carne e formaggi, mi hanno letteralmente folgorato. Ho iniziato così a girare per le trattorie per trovare ispirazione».«I friarelli, che ho scoperto da poco. La differenza con gli altri paesi è la varietà. Qui si scoprono materie prime ogni giorno. E io mi sono innamorato».«Difficili. Una sfida».«Farmi rispettare. Con autorevolezza, insegnando e non urlando. Quando sono arrivato a Capri, parlavo un italiano non perfetto, avevo una brigata di 15 persone con caratteri non facili da gestire per la mentalità di un tedesco».«Sicuramente. Ma la cucina si fa con i sapori, quindi basta preparare un buon piatto per convincere chi non è convinto».«Il raviolo caprese, piatto italiano anche nei colori. C'è chi dice che chiudendo gli occhi si sente in costiera amalfitana».«La domanda lei è italiano? del presidente Sergio Mattarella, durante una cena a Toronto».«Piatti ruffiani: pesce spada con caponata di melanzane, carciofi fritti».«Quando Al Pacino, che cenava nella mia cucina per stare più tranquillo, si è alzato per applaudirmi».«La cultura per il cibo. A casa mia si risparmiava pur di andare qualche volta dallo stellato. Sono cresciuto con la curiosità di assaggiare».«Mi hanno risposto di pensarci bene. Che sarebbe stato duro e faticoso. Era vero. Ti fa andare avanti la passione, non di certo lo stipendio».«Mi piace l'essenziale. Non amo le spezie eccessive e voglio esaltare il sapore della materia prima. E poi c'è la brigata, indispensabile. Anche se, quando faccio assaggiare un piatto nuovo per loro è sempre buonissimo. Per fortuna che c'è Mergè, proprietario di Poggio Le Volpi, che corregge».