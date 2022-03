Covid, morto elettricista marittimo di 62 anni: era vaccinato

Tre vittime ieri a causa del Covid-19. Il più giovane è un uomo di 62 anni, deceduto ieri nel reparto di malattie infettive del Mazzini di Teramo: Franco Dell’Elce di Silvi. L’uomo era vaccinato, ma da tempo combatteva con una grave patologia. Un amico racconta che «dopo un lungo ricovero all’ospedale di Pescara, Franco stava molto meglio». Poi il contagio ha fatto precipitare le sue condizioni di salute. A Silvi lo conoscevano tutti. «È morto l’amico di tutti», dicono. Franco di professione era marittimo: faceva l’elettricista sulle navi mercantili e nell’ultimo periodo girava la costa orientale. Lavoro che lo portava a stare tre mesi in mare e quattro a casa. E quando rimaneva a Silvi era sempre in giro e intratteneva gli amici con i racconti dei sui numerosi viaggi. «Era davvero un piacere ascoltarlo, soprattutto per gente come me che vive tutto l’anno qui in zona», dice un amico. Tutti lo descrivono come una persona educata e gentile. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro del social. Decine i messaggi di cordoglio ai famigliari. «Addio compare “Tozzo”. Un giorno torneremo a fare i briganti in mare io tu e Enzino», scrive Calogero. Franco, separato da tempo, lascia i figli Valeria e Enzo. I funerali si terranno domani alle 10.30 nella chiesa di San Salvatore a Silvi. Poi, come da suo volere, verrà cremato.

Oltre lui nelle ultime 24 ore sono deceduti anche altri due anziani. R.M., 81 anni di Mosciano Sant’Angelo, anche lui era completamente immunizzato. Non era vaccinato invece V.M., 80 anni di Crognaleto. Da questa mattina nel rientro dell’Abruzzo in zona bianca si contano altri 918 contagi in regione e 251 sono del teramano. La buona notizia è la continua scesa dei ricoveri, 60 in totale: 32 al Mazzini, 16 nella Rsa di Bivio Bellocchio e 12 nel reparto del Covid Hospital di Atri. Le località più colpite sono Teramo con 53 contagi e 22 Roseto.

