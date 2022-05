Un uomo di 71 anni di Pianella, in provincia di Pescara, è morto ieri a pochi passi dalla sua abitazione. Mentre stava rientrando da una passeggiata in bicicletta è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Con la bici è finito contro il muro di casa, inutili i soccorsi del 118.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 11:18

