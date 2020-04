Coronavirus, caccia agli asintomatici nella zona rossa pescarese

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 08:21

Tamponi a tappeto sui cittadini residenti nei comuni del Pescarese inseriti in zona rossa, con l'obiettivo di frenare la diffusione delsul territorio. Ad annunciarlo è il governatore dell', a margine di una conferenza stampa a. «Dopo la richiesta che ha fatto la Asl di Teramo per effettuare i tamponi ai cittadini dei comuni dellaper scoprire gli, ricerca che ha fatto emergere buoni risultati - sottolinea Marsilio - anche i centri dell'area vestina, oggi in zona rossa, saranno sottoposti aNei prossimi giorni la Asl di Pescara organizzerà la raccolta dei tamponi».I Comuni dell'area Vestina inseriti in zona rossa sono Penne, Montebello di Bertona, Farindola, Civitella Casanova e Picciano ( Pescara). L'area a maggiori restrizioni era stata definita inizialmente per cinque comuni della Val Fino, nel Teramano, ed Elice ( Pescara). Poi è stata estesa, prima inserendo anche i cinque centri dell'area vestina e dopo la frazionedi Ortona (Chieti). Nei giorni scorsi in Val Fino - areamaggiormente colpita in Abruzzo - sono stati eseguiti centinaia di tamponi.