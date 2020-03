Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 09:45

Ieri nel Pescarese , in cui si sono registrati ben 21 casi in più di Covid19 , rotti due muri psicologici: superata la quota 100 dei contagi e una bambina di 12 anni è risultata positiva al coronavirus . Le condizioni della ragazzina al momento sono buone e non destano particolari preoccupazioni. È seguita dai medici del reparto di. Qualche giorno fa, accusando dei sintomi influenzali, per precauzione è stata sottoposta a tampone , risultato purtroppo positivo.Come la bimba abbia contratto il virus non è ancora chiaro e sono in corso accertamenti. Si sa che la mamma lavora come medico in uno dei reparti dell' ospedale , tra i più coinvolti in questa battaglia contro il Covid19 Non sembra comunque che la donna sia stata contagiata, anche se per avere certezze dovrà effettuare nelle prossime ore il test. Nel frattempo, si sta cercando di capire attraverso i familiari quali siano stati negli ultimi giorni i contatti della bimba e quali luoghi abbia frequentato sia per formulare un'ipotesi sull'origine del contagio sia per la sicurezza delle persone con cui ha avuto a che fare.