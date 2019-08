Auto contro scooter: muore 48enne di Roseto

È morto nella notte Gianni Ettore. Il 48enne di Cologna, frazione di Roseto Degli Abruzzi (Teramo) è rimasto vittima di un incidente ieri sera alle 19.30, nei pressi di piazza Progresso a San Nicolò mentre era in sella al suo scooter Yamaha Tmax 500.





L’uomo era stato trasferito da un’ambulanza medicalizzata del 118 in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo. I medici hanno fatto tutto il possibile per cercare di salvargli la vita. A causa delle gravi ferite riportate il 48enne è deceduto nella notte. Per cause ancora in fase di accertamento lo scooterone, che proveniva da Teramo in direzione Giulianova sulla SS 80 si è scontrato contro una Ford Fiesta che proveniva nel senso contrario. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati messi sotto sequestro dal sostituto procuratore di turno. Le indagini per chiarire la dinamica sono affidate ai carabinieri.

Lunedì 26 Agosto 2019, 11:49

