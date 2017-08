Maratea, sette spiagge da sogno in Basilicata

Spiaggia d'I Vranne : la spiaggia più bella di Italia del 2016 #spiaggiadivranne #maratea #untuffodovelacquaèpiublu #mare #meraviglieitaliane Un post condiviso da Elena Cancelliere (@elenacanc) in data: 2 Ago 2016 alle ore 00:43 PDT

Di fronte al borgo dici sono una trentina di chilometri di costa meravigliosa, tra calette incantevoli e acque cristalline. Da Maratia Superior, lì dove si trova il Castello e il Santuario di San Biagio con la statua del Cristo Redentore, il panorama è eccezionale.1 -. Si trova in provincia di Potenza e utenti ed esperti per il concorso web di Legambiente l’hanno incoronata la spiaggia più bella del 2016. Si raggiunge esclusivamente via mare ed è una spiaggia particolarmente suggestiva: una lunga di sabbia fine e scusa incastonata tra il porto di Maratea e il borgo della Marina.2 -. Sono incastonate nel tratto di costa del golfo di Policastro, affacciate sul Mar Tirreno. Piccole calette da scoprire, nascoste tra i costoni rocciosi a picco sul mare. Un paradiso per i sub. I vari sentieri per accedere a queste meraviglie si trovano presso i borghi di Cersuta, Acquafredda, Porto, Fiumicello, Marina e Castrocucco.3 -. Si raggiunge attraverso un piccolo sentiero scavato nella montagna. Completamente lontana dal caos e dalla folla, è cinta dalla falesia a picco sul mare. E’ una meraviglia per chi ama la natura e la tranquillità.4 -. Letteralmente significa Spiaggia del Fico ed è nota anche come Spiaggia di Santa Teresa o Spiaggia ‘i don Carlo. Il suo arenile di ghiaia e ciottoli, le sue piccole grotte affacciate sul mare limpido, la rendono una delle più apprezzate. A metà del litorale inoltre c’è lo Scoglio del Falchetto, luogo di nidificazione di una colonia di falchi pellegrini. Da qui si può fare un’escursione alla vicina Grotta di Marina, caratteristica cavità carsica in cui si trovano bellissime stalattiti filiformi.5 -. Si tratta di un’ampia spiaggia sabbiosa che si estende dalla scogliera che la separa dalla spiaggia Anginarra fino alla piattaforma rocciosa di punta San Pietro, in prossimità Villa Nitti, storica residenza dello statista Francesco Saverio Nitti. E’ una delle calette più conosciute e frequentate di Maratea.6 -. E’ una spiaggia sabbiosa che si trova sul versante Sud del promontorio di Ilicini. Secondo gli archeologi questo tratto di costa era utilizzato come approdo dai marinai dell’antica Roma. Si tratta di una suggestiva lingua di sabbia posta su un fianco del promontorio dé Ilicini, nel borgo di Marina di Maratea. Viene chiamata Cala Vecchia o della Vecchia, in quanto un tempo l'arenile apparteneva ad una signora anziana del posto.7 -. Soprannominata dagli abitanti di Acquafredda il Porticello, poiché si affaccia come una darsena su una baia ben riparata dalle correnti marine, si trova ad Acquafredda, la frazione più a nord del comune di Maratea. Questa spiaggia pittoresca è rinomata per la presenza di una polla di acqua fredda facilmente visibile tra le acqua del mare grazie alla differenza di densità e consistenza del suo flusso. Di piccole dimensioni e per lo più di ghiaia e ciottoli scuri, la spiaggia è circondata da una vegetazione fitta e lussureggiante ed è conosciuta anche per la grotta del Dragone alle spalle, la più grande cavità naturale mai esplorata in Basilicata.