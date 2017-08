Magico Ferragosto nel paese che porta sfortuna tra teatro e storia

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora nessun programma per? Allora andate … a quel paese. Tra le viuzze e i vicoli del borgo di Colobraro il viaggio tra “Magico e fantastico” continua. Il percorso teatrale itinerante non va in vacanza. Come tutti i martedì e i venerdì fino al 1 settembre, dalle 18 alle 22, ad accogliere i visitatori uno stuolo di monachicchi, masciare, lupi mannari e morti parlanti pronti a raccontare le loro fantastiche storie.Certamente anche in questa occasione la magia di Colobraro sarà più forte di qualunque avversità. A provare a mettersi di traverso venerdì scorso è stato il vento, ma lo straordinario spirito di accoglienza dei protagonisti diè stato in grado di regalare ugualmente risate e divertimento ai numerosi turisti giunti per assistere all’evento.Per la prima volta in sette anni il “Sogno” si è dipanato al chiuso, tra le mura accoglienti dell’Auditorium comunale. Certo non si è potuto godere a pieno della bellezza del luogo, ma è stata magia lo stesso. Una magia pronta a rinnovarsi nella giornata di Ferragosto, quando circa sessanta figuranti (tutti attori non professionisti, fatta eccezione per Emanuele Asprella), diretti da, torneranno ad animare le vie del borgo.Un dispettoso “monachicchio” fa da filo conduttore al racconto che tra storia e finzione scenica accompagna i visitatori alla scoperta dei tanti tesori nascosti di Colobraro. Ovviamente, prima, di varcare la soglia di accesso a “quel paese” è necessario munirsi dell' “abitino”, un potente amuleto anti-jella. E' alla masciara donna Fortunata che tocca il compito di svelare tutti i segreti del rito dell’ “affascina”, mentre il monachicchio crea scompiglio ad ogni suo passaggio, seminando discordia e litigi. Così per le vie di Colobraro, nel frattempo, sotto gli occhi attenti di un curioso antropologo prendono vita altre storie, con tanto di lupi mannari, leggende di lampadari caduti e persino un ridanciano funerale con tanto di prefiche, in cui l’intervento provvidenziale di San Carpanazzo suggella, in un clima di ironia e leggerezza, questo viaggio tra storia e superstizione.E se dopo aver ascoltato tante storie di malocchio, fattucchiere e folletti non si è ancora “sazi”, si continua con la sagra a base di piatti tipici e il mercatino dell'artigianato locale. Un passaggio merita anche ildove è possibile visitare lamostra fotografica “Con gli occhi della Memoria” di Franco Pinna, il fotografo che accompagnò De Martino nei suoi viaggi in Lucania, insieme alla mostra su “La Civiltà contadina” e “La casa contadina”.