Kuopio d’estate: una vacanza nella regione dei laghi in Finlandia tra 18 e 14 gradi

#kuopio #finland Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 30 Lug 2017 alle ore 11:43 PDT

#kuopio #finland Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 31 Lug 2017 alle ore 13:21 PDT

#kuopio #finland #puijotower Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 3 Ago 2017 alle ore 11:53 PDT

#kuopio #finland #puijotower #rainbow Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 3 Ago 2017 alle ore 11:51 PDT

#kuopio #finland #boat Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 8 Ago 2017 alle ore 12:03 PDT

#kuopio #finland #boat Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 8 Ago 2017 alle ore 12:01 PDT

#kuopio #finland #market Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 8 Ago 2017 alle ore 23:12 PDT

#kuopio #finland Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 31 Lug 2017 alle ore 13:17 PDT

#bunny #kuopio #finland Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 30 Lug 2017 alle ore 12:36 PDT

#kuopio #finland #misieunattimoriapertoilcuore Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 30 Lug 2017 alle ore 03:20 PDT

#kuopio #finland #doppioarcobaleno #arcobalenodoppio #doublerainbow Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 1 Ago 2017 alle ore 13:01 PDT

Meravigiose le cabine davanti al lago 💙 #kuopio #finland Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 5 Ago 2017 alle ore 07:12 PDT

#kuopio #finland Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 5 Ago 2017 alle ore 07:05 PDT

#kuopio #finland Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 6 Ago 2017 alle ore 08:11 PDT

#kuopio #finland #misieunattimoriapertoilcuore Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 30 Lug 2017 alle ore 03:20 PDT

#kuopio #finland Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 30 Lug 2017 alle ore 11:13 PDT

#kuopio #finland #beach #lake Un post condiviso da Eleonora Giovinazzo (@giovigiovis) in data: 9 Ago 2017 alle ore 22:45 PDT

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Se siete amanti della natura, del silenzio, delle basse temperature e avete bisogno di una pausa, questa città vi farà innamorare. L’area urbana disi estende per 1.730 km², 805 dei quali occupati da acqua e foreste. Includendo i dintorni, la popolazione arriva a 120mila abitanti. La città è circondata dal lago Kallavesi e diversi quartieri sono costruiti sulle isole. Percorrere i sentieri nelle serate estive, soprattutto per chi fugge dalle metropoli caotiche, è davvero un piacere. La frammentarietà dei laghi si estrinseca in migliaia di isole, punte, baie e stretti passaggi davvero affascinanti. E’ qui che si trova la maggior concentrazione di specchi d’acqua della Finlandia. Nel mese di luglio la notte inizia a scendere verso la mezzanotte ma, nonostante la grande quantità di luce, la maggior parte degli esercizi commerciali e delle sale da tè chiude tra le cinque e le sette (fatta eccezione per ristoranti e discoteche). Nei supermercati e nei negozi, nella maggior parte dei casi, troverete ingredienti e indicazioni solo in finlandese. Per le strade, principalmente con i giovani, riuscirete invece a comunicare in inglese. Al ritorno dalle passeggiate serali non sarà infrequente incontrare qualche coniglietto che saltella fuori casa. Sicuramente è interessante anche fare un giro per i musei di Kuopio o provare la sauna, ma in questo elenco sono state inserite le attività all’aperto.1 -. Girare per le stradine di Kuopio in bicicletta, costeggiando i laghi che in molti casi vi sorprenderanno girando l’angolo, è un’ottima idea. La cittadina è per la maggior parte pianeggiante, con qualche collina non troppo faticosa da affrontare.2 -. E’ una panoramica a 360 gradi di Kuopio, delle foreste, degli isolotti e dei suoi laghi. La vista di cui si gode dal 13esimo piano di questa struttura (75 metri) è incantevole, pura magia. La torre sovrasta i trampolini per il salto con gli sci.3 -. Durante la giornata dal piccolo porticciolo di Kuopio partono diverse imbarcazioni. La visita dura un’ora e mezza ed è un buon modo per immergersi nella bellezza del posto.4 -. I banchi nella piazza centrale, di fronte al Municipio, sono molto caratteristici. Un ottimo modo per assaporare frutta e verdura del posto. Durante la settimana ci sono anche banchi con capi di abbigliamento e la domenica, in alcuni casi, il mercatino dell’usato.5 -. Non abbiate timore di assaggiare questo impasto di pane di segale, pesce e pancetta. Si tratta di una specialità della cucina finlandese, divenuto una sorta di piatto nazionale della Finlandia. Può essere acquistato e mangiato ancora caldo nelle botteghe di fornai e nel colorato mercato all'aperto, che costituisce un'attrazione turistica locale. Dal 2002, il preparato ha ottenuto dall'Unione europea il riconoscimento di Specialità tradizionale garantita (STG), all'interno del quadro di protezione comunitaria dei prodotti alimentari tipici.6 -. Kuopio è piena di parchi e parcogiochi per bambini, una meraviglia. Non solo, ovunque ci sono campi da basket, calcio, tavoli da ping pong e palestre a cielo aperto.7 -. Girare in bici per Kuopio vi aiuterà ad ammirare i laghetti da vicino. Valkeisenlampi è un posto incantevole, come lo è Suolasalmi o la panoramica che si ha da Saaristokatu. In diversi punti del lago ci sono inoltre piccole spiaggette in cui, quando le temperature si alzano e il sole picchia, potrete immergervi con piacere.