Troppo tempo su Facebook a Natale? Ecco cosa si rischia

Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:02

Ilpotrebbe essere messo a rischio a causa di. Trascorrere troppo tempo sui, in particolare su Facebook, durante le feste può causare un "deterioramento dello stato d'animo": colpa delle immagini di famiglie 'perfette' e delle foto di vacanze esotiche che inevitabilmente si moltiplicheranno sul social network. Secondo una ricerca, infatti, alla fine è più probabile sentirsi depressi che di buonumore.La ricerca, condotta dall'Università di Copenhagen, suggerisce dunque che l'uso eccessivo dei social media durante le feste può creare sentimenti di invidia. E l'impatto negativo è legato alla navigazione curiosa, senza un collegamento preciso con nessuno. Lo studio suggerisce dunque di prendersi una pausa e 'staccare' dai social media almeno per le feste.L'indagine su oltre 1.000 partecipanti, per lo più donne, mostra che "l'uso regolare di social network come Facebook può influenzare negativamente il benessere emotivo e la soddisfazione per la propria vita". Colpa dei 'confronti non realistici', favoriti dalle foto patinate e allegre, che scatenano invidia e rovinano l'umore.Vestiti glamour, feste scintillanti, sorrisi e brindisi altrui diffusi online nei giorni delle feste possono 'avvelenare' l'umore dei cybernauti, secondo lo studio pubblicato su 'CyberPsychology, Behaviour and Social Networking' e ripreso dalla Bbc online.Non ha lo stesso effetto, invece, essere attivamente impegnati in conversazioni online con altre persone. Insomma, a fare male è sbirciare i post altrui, non contattare gli amici attraverso il social. I ricercatori, comunque, per tutelare l'umore e lo spirito festoso, suggeriscono di 'staccare' dai social media per una settimana, sempre che si riesca ad evitare di guardare la montagna di foto sulla neve o al mare, postate dai vostri contatti.

