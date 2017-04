Il secondo tweet più condiviso al mondo è di un 16enne che vuole mangiare gratis

Mercoledì 12 Aprile 2017, 10:37

di Silvia Natella

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 aprile 2017

Yo @Wendys how many retweets for a year of free chicken nuggets? — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 aprile 2017

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3 marzo 2014

Il tweet di16enne del Nevada, è diventato il secondo cinguettio più condiviso nella storia del social. Dietro a questa impresa la "fame" e la passione per il cibo del fast food. Carter ha pubblicato il tweet per gioco e per ottenere dalla catena alimentareun anno di fornitura illimitata e gratuita dipiccoli bocconcini di pollo fritto. Per raggiungere l'obiettivo deve ottenere circama nel frattempo con due milioni di retweet il suo post è in odore di record.Carter ha già superato lo storico abbraccio degli Obama del 2008 e potrebbe strappare il primato al famoso selfie degli Oscar postato danel 2014, che può vantare 3,4 milioni di retweet. La sfida iniziata il 6 aprile sta facendo il giro del web e in suo aiuto sono corsi anche Amazon e Microsoft. I due colossi, come sottolineano i media americani, hanno retwittato il post augurando al ragazzo di seguire i propri sogni con tanto diLa United Airlines, invece, promette: "Se raggiungi i 18 milioni di retweet ti daremo un volo gratis per andare in qualunque Wendy’s del mondo. Buona fortuna!".In soli cinque giorni è salito sul "secondo gradino più alto del podio" e appena dietro di lui c’è il tweet del cantante dei One Directionche aveva dedicato al suo compagno di microfoni Harry Styles (2,4 milioni). Diciotto milioni di condivisioni non sono facili da raggiungere, ma Carter non si dà per vinto.

