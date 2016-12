Android, Super Mario e altri giochi: occhio al malware

Giovedì 29 Dicembre 2016, 14:17

Quello che finora poteva essere considerato un punto di forza rischia di diventare una grave debolezza per gli smartphone con sistema Android.A differenza di iOs, che 'costringe' l'utente Apple a scaricare app direttamente dallo Store ufficiale, Android consente di scaricare liberamente un'impressionante quantità di programmi. Alcuni malintenzionati, però, approfittano del sistema di trasmissione file in apk per colpire gli smartphone.Sono diversi, infatti, i pacchetti di applicazioni disponibili per Android, ma molti di questi spesso sono vere e proprie truffe. L'ultimo caso, come segnala la Polizia di Stato, riguarda il videogame 'Super Mario Run', ufficialmente disponibile solo su App Store.Qualcuno, però, ha immesso alcune app dove, dietro l'apparenza del videogioco, si possono celare pericolosi malware che attaccano il sistema mettendo a rischio i dati dell'utente. Un fatto analogo a quanto successo l'estate scorsa con le false app di PokémonGo. Il consiglio, in questi casi, è quello di limitarsi a scaricare app dallo store ufficiale di Google Play ed evitare di installare manualmente programmi della cui provenienza non si è assolutamente sicuri.

