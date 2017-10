Tina Cipollari contro Gemma Galgani: "Non condivido nulla. Atteggiamenti non adatti alla sua età"

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Non condivido nulla di quello che fa. Le sue scelte ed i suoi atteggiamenti non sono adatti ad una donna della sua età”., storica opinionista di “”, punta di nuovo il dito contro, protagonista del trono over: “Riconosco che a volte i nostri scontri sono esagerati – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” - ma nascono spontanei. Gemma va ripetendo da anni che cerca l'anima gemella, ma sarebbe il caso che cambiasse modo di fare. Sta diventando lo zerbino d'Italia. Lei non è selettiva e accetta il corteggiamento di qualunque uomo. Pensa che, quest'anno, in appena due mesi di trasmissione, Gemma si è già fidanzata con quattro persone. Nemmeno una ventenne si comporterebbe così!”.Stima invece per il corteggiatore Giorgio Manetti: “Giorgio è una persona onesta. Si pone per quello che è. Ha parlato chiaro fin dall'inizio. "Non sono un uomo da grandi legami" ha detto. Poi sta a noi donne decidere se frequentarlo. Gemma ha commesso l'errore di accettare prima il suo modo di essere per poi riballarsi dopo”.Nel programma comunque Tina gode di grande libertà: “Ci sono riuscita dicendo solo grandi verità. Nel programma di Maria non c’è nulla di preparato, vado sempre a braccio”.