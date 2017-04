Uomini e Donne, salta la puntata del Trono classico: ecco cosa è successo

Mercoledì 12 Aprile 2017, 13:49

Dopo l'addio di Morgan salta anche la puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Ecco cosa è accaduto. L'emergenza è scattata nel pomeriggio di ieri, non appena Morgan ha annunciato l'addio ad Amici.Per far fronte alla situazione Maria De Filippi ha dovuto annullare la registrazione della puntata, con conseguente modifica del palinsesto Mediaset. Come reagiranno oggi i tanti fan del programma televisivo pomeridiano?

