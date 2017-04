Uomini e Donne, Claudio Sona e Mario Serpa di nuovo insieme in una puntata speciale

Martedì 11 Aprile 2017, 14:47

Claudio Sona e Mario Serpa di nuovo insieme in una puntata speciale di U&D Andrà in onda il 12 aprile la puntata speciale che vedrà protagonisti, fra le altre coppie, anche i Clario. Dopo le interviste rilasciate da tutti e due a Verissimo, per la prima volta gli ex fidanzati provenienti dal primo trono gay di Uomini e Donne si troveranno faccia a faccia. Le anticipazioni di Raffaella Mennoia

