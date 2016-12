"Voglio un aborto" la dichiarazione choc di Lena Dunham scatena le polemiche -Guarda

Giovedì 22 Dicembre 2016, 17:01

Un commento poco felice e il vortice delle polemiche si abbatte su, attrice americana, protagonista delle serie tv di successo "" che è anche, così avrebbe dichiarato la Dunham, anche se ben presto si è resa conto dell'espressione troppo forte e ha fatto un paso indietro chiedendo scusa.Moltissime donne hanno obiettato che per molte di loro avere un figlio e una giia e per alcune di loro aver dovuto rinunciare alla possibilità di averne uno è stato un dolore, ognuna con una posizione diversa ma tutti hanno concordato sul fatto che l'attrice non avrebbe dovuto trattare alla leggere un argomento tanto delicato.«Spero davvero che la mia sgradevole battuta non sminuisca il bellissimo dibattito che abbiamo fatto. Non volevo prendere in giro le donne che vivono la sfida della gravidanza. Il mio unico obiettivo era quello di promuovere la cultura della consapevolezza e colpire quella dei pregiudizi», queste le parole della Dunham su Instagram dove si è scusata in un lungo post al termine del quale però ha invitato tutti a fare cospicue donazioni alle associazioni abortiste.

