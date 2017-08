Tutti nudi nello show: la ragazza deve scegliere, ma uno dei due si eccita troppo

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Imbarazzo e divertimento nello studio dello show televisivo ". Lo scopo del programma è formare nuove coppie ma i concorrenti sono tre. In una puntata recente, raccontata dal Daily Mail, l'avvenente Sheera doveva scegliere tra due pretendenti uomini.Entrambi si sono spogliati e hanno mostrato le loro parti intime prima di vedere l'oggetto dei loro desideri completamente nuda. Quando anche la ragazza si è tolta i vestiti uno dei due si è visibilmente eccitato e sono scoppiate risate fragorose.Tutti e due hanno elogiato l'aspetto della ragazza sottolineando che non erano mai stati con una donna così bella. La ragazza però non era della stessa idea. A uno dei due ha detto in modo esplicito: "Perché il tuo pene è così piccolo?"