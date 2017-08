Simona Ventura e il rilancio a Mediaset: "No al reality, arrivano Temptation Vip e Striscia"

Ultimi tuffi a #boomerang 😜🏊🏼‍♀️☀️ #summer #video #happiness #mood #august #sea #estate #monday Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: 21 Ago 2017 alle ore 04:25 PDT

S T R I K E A P O S E 😜 #summer #strikeapose #sardinia #photo #mood #sunglasses #sunnyday #august Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: 16 Ago 2017 alle ore 11:06 PDT

MILANO – Dopo la sua partecipazione all’Isla dei Famosi e il ritorno in tv con Selfie, persi parlava della conduzione del reality “Surviving Africa”, che all’inzio doveva vedere al timone proprio l’ex naufrago Raz Degan.Le cose però sembrerebbero andare in maniera diversa e sembra che per super simo su Mediaset il futuro sia roseo: “Sembra infatti che la prima edizione vip di- fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia - dovrebbe presto vedere la luce proprio con la conduzione di Simona Ventura. Il reality delle corna ha ottenuto quest'estate ascolti record e dovrebbe tornare sul set già da ottobre per la messa in onda tra fine novembre e inizio dicembre (subito dopo il Grande Fratello Vip).Questo però non sarebbe il suo unico impegno perché dovrebbe sbarcare ala notizia per un breve periodo, il tg satirico di Antonio Ricci negli ultimi anni ha alternato diversi volti nelle prime settimane di programmazione. Che fine farà Surviving Africa?”.