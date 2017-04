Roberta Capua masterchef vip: adesso sogno un cooking show

Sabato 8 Aprile 2017, 08:41

A vincere si era abituata presto: Miss Italia nel 1986, seconda a Miss Universo l’anno successivo. Eppure Roberta Capua garantisce che quelle corone «non valgono il titolo di primo celebrity masterchef d’Italia vinto l’altra sera. Ai concorsi Li contava solo il mio aspetto, la mia bellezza, la mia giovinezza. Questa volta ho dimostrato di saper fare qualcosa». Con il suo menu a base di pesce, la napoletana ha vinto la prima edizione italiana del talent show di Sky Uno, battendo l’altro finalista, Nesli, reduce da una disastrosa edizione di Sanremo al fianco di Alice Paba e titolare di una ottima «esibizione» con un menù concettuale dal titolo «Tra cielo e terra». Entrambi abbiano preparato dei piatti degni di un ristorante stellato, ma alla fine i tre giudici (Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo) hanno premiato lo stile pulito e raffinato della partenopea, distintasi sin dalla prima puntata, Capua che si è aggiudicata il titolo e 100 mila euro in gettoni d’oro da donare in beneficenza. Roberta è da sempre appassionata di cucina: adora la tradizione partenopea ma le piace anche sperimentare ed è una grande amante delle presentazioni ricercate e dell’impiattamento. Non ama fare i dolci, anche se ne è golosa. Donerà i 100.000 in gettoni d’oro vinti a Save the Children, di cui è testimonial da tempo. Ora spera che questa vittoria dia un nuovo impulso alla sua carriera televisiva: dopo essersi dedicata a suo figlio, la Capua sta per lanciare un blog di cucina, ma non le dispiacerebbe sfoggiare la tenuta da chef anche sul piccolo schermo: «Sogno un programma di cucina, magari coniugato con la mia passione per il talk show», ammette, occhieggiando alle reti Mediaset con cui sembra in trattativa. E, poi, aggiunge: «Certo, se devo sognare in grande posso sempre dire che mi piacerebbe presentare Sanremo, anche se non ho più l’età per fare la vallettà nè, temo, ancora la statura per fare la conduttrice. Mi consolerò in cucina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA