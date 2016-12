Piero Angela, compie 88 anni il divulgatore scientifico più famoso della tv

Giovedì 22 Dicembre 2016, 20:37

, l'inventore di una delle più fortunate e longeve trasmissioni televisive,, essendo nato a Torino nel, ilIl primo incarico nell'ente radiotelevisivo di Stato è stato quello di cronista come collaboratore del. Nel 1954, con l'avvento della televisione, Angela passò al, per il quale fu corrispondente, prima da Parigi, poi da Bruxelles. Nel 1968 fu il conduttore della prima edizione deldelle 13:30, e nel 1976 fu il primo conduttore delDall'inizio degli anni '70 Angela si è dedicato anche alla realizzazione di, raggiungendo l'apice della sua popolarità. Comincia connel 1971, una delle prime trasmissioni televisive di genere divulgativo scientifico. A partire dal 1981 ha inizio l'avventura di Quark, che lo renderà uno dei volti più famosi della tv.Quark ha festeggiato i suoiil30 marzo 2016, con Maurizio Costanzo che ha intervistato Piero Angela per l'occasione. Si tratta della più longeva trasmissione scientifica di sempre, in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA