Unomattina compie 30 anni, Papa Francesco telefona in diretta: "Volevo fare gli auguri"

Giovedì 22 Dicembre 2016, 09:34

La mano sul cuore di @francodimare durante la telefonata di Papa Francesco rappresenta la nostra emozione. Grazie #Unomattina @Unomattina — Raffaella Redaelli (@raffaella_rr) 22 dicembre 2016

ROMA - Compleanno speciale per lo storico programma di Rai Uno, Unomattina compie trent'anni e riceve un regalo inaspettato.chiama in diretta per fare gli auguri alla trasmissione.I conduttori, Francesca Fialdini e Franco Di Mare, sono visibilmente emozionati. In un primo momento il giornalista pensa perfino a uno scherzo. Ma la voce del Papa arriva chiara in studio e nelle case dei telespettatori. Francesco si complimenta per la trasmissione e auguraa tutti. La redazione lo omaggia mandando in onda le immagini della sua elezione.Alla fine della telefonata, Di Mare commosso esclama: "Ora è difficile andare avanti, non capita tutti i giorni di essere chiamati da un Papa. Era successo ae ora anche a noi".

