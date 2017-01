Mercoledì 4 Gennaio 2017, 10:07

Lo speciale sull 'oroscopo 2017 di Paolo Fox ha sostituito i "Fatti Vostri" nella puntata del 2 gennaio dopo che il web era insorto per la svolta nel palinsesto di Rai Due. Nel giorno di Capodanno, infatti, Viale Mazzini aveva scelto di trasmettere un'edizione straordinaria del tg sull'attentato a Istanbul. Tornati alla normalità in Piazza Italia Fox non ha risparmiato la 'frecciatina' a"Ora ti oscuro, non solo ti massacro".Prima di fare le previsioni quotidiane l'astrologo ha ringraziato i suoi fan e ha punzecchiato i conduttori del programma: "Ma non dicevate che il mio oroscopo non lo vede nessuno?".

© RIPRODUZIONE RISERVATA