Paolo Fox, le previsioni per il 2017: ecco quali saranno i segni più fortunati -Guarda

Lunedì 2 Gennaio 2017, 16:28

ha fatto le sue previsioni zodiacali per ile decretato i segni più fortunati dell'anno. Il consueto speciale sull'oroscopo è andato in onda questa mattina dopo le polemiche per la sostituzione del programma previsto per ieri mattina con l'edizione straordinaria del Tg2 sull'attentato a Istanbul. Per i fan è stato possibile conoscere solo questa mattina come sarà l'anno appena iniziato.I primi mesi del 2017 saranno un po' faticosi per il segno dell'ariete perché c'è ancora qualche situazione da mettere in chiaro. Previsti cambiamenti per la casa e da febbraio un lungo transito di Venere che fa partire nuovi amori ma può anche chiudere le situazioni che non valgono più. Dobbiamo aspettare che Giove non sia più opposto per vedere qualche miglioramento. Il cielo più bello tra maggio, giugno e luglio, mentre l'estate porterà nuovi contatti. Il 2017 si preannuncia di lotta con qualche soddisfazione.Occhio al portafogli per i nati Toro. Le spese programmate sono importanti e bisogna tenere sotto controllo i conti. Aprile-maggio-giugno sono mesi importanti per i sentimenti e la prima parte dell'anno sarà utile per definire meglio la seconda parte. Se avete una storia d'amore in crisi, soprattutto durante l'estate, chiarite ciò che non va. Anno importante per un buon recupero psico-fisico e per gli incontri.Saturno contro ha rallentato un po' il segno dei Gemelli ed è ora di rimettere tutto in gioco. Molto importante per i nuovi progetti il periodo primavera-estate quando ci sarà una riconferma nel lavoro. In amore si parte un po' bassi, gennaio è un mese un po' pesante, da febbraio Venere vi aiuterà. Entro maggio-giugno molti legami inutili saranno spezzati via.Il cancro ha perso un po' i riferimenti negli ultimi mesi del 2016. Bisogna agire solo nella seconda parte dell'anno se si vuole cambiare lavoro. I primi mesi sono di preparazione. Per l'amore il mese importante è giugno. Infine, tre mesi spettacolari da ottobre per farvi valere. Bellissimo cielo dal 17 novembre.Anno importante e quasi senza ostacoli per il Leone. Ottimo Giove fino a ottobre. A febbraio-marzo-aprile belle novità, dal 14 al 31 marzo i sentimenti possono essere rinforzati. La parte centrale dell'anno sarà la migliore per il lavoro. I primi sei mesi dell'anno è bene mettersi in gioco.Per i liberi professionisti anno clamoroso dall'autunno e da giugno grande cielo. Nella prima parte dell'anno è consigliabile far girare il curriculum. Da agosto proposte interessanti e cielo positivo per i sentimenti a giugno. Qualcuno si accorgerà di voi, anche in amore con un picco massimo proprio all'inizio dell'estate.La Bilancia è tra i segni zodiacali più favoriti del 2017. I nati sotto il segno della Bilancia si lanceranno nelle situazioni. La seconda parte dell'anno è importante, ma tutto il 2017 va alla grande. Da settembre potreste cambiare attività e risposte positive in primavera.E' un anno in cui dovete rimettere in sesto il vostro fisico e da luglio e agosto sono previste grandi risorse. A giugno potrebbe arrivare una chiamata di lavoro o un figlio. Autunno da combattenti ma anche da vincitori.Gennaio è ancora sottotono, da febbraio e specialmente dall'estate andrà meglio. Giugno e luglio i mesi più interessanti per l'amore. Serenità e nuovi incontri da febbraio.La prima parte dell'anno è di ricostruzione, alla fine dell'anno avrete Saturno nel segno. Nuovi progetti lavorativi da aprile-maggio. Febbraio-marzo-aprile restano mesi complicati per l'amore. Tocca aspettare maggio per i sentimenti.La follia sarà più contenuta del solito e aprile si rivela un mese particolare per i sentimenti. Cielo positivo a marzo-aprile per le occasioni professionali. Da ottobre le coppie esplose dovranno stare attente.Il bisogno di essere amati e accettati cresce. A gennaio-febbraio situazioni importanti per le emozioni e le proposte, ma la parte più bella dell'anno è l'ultima, tra settembre e dicembre novità e affermazioni. L'anno inizia con qualche dubbio ma finisce in grande stile ed è il primo di un triennio di forza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA