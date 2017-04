XFactor, è rivoluzione: "Giusy Ferreri in giuria e Fedez produce Arisa"

Mercoledì 12 Aprile 2017, 09:07

"#ElogioDellOzio #BuonaDomenica #Relax #TuttoCióCheVoglioSolamenteAdessoè..... #PartitiAdesso #Girotondo Giusy . Voi cosa desiderate in questo momento?" #giusyferreri #facebook #officialpage Un post condiviso da GIUSY FERRERI OFFICIAL FANCLUB (@giusyferreriofficialfc) in data: 9 Apr 2017 alle ore 06:49 PDT

Non c'è niente di più ingiusto di vivere in un mondo in cui i bambini continuano a morire. #EVERYCHILDISMYCHILD Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 11 Apr 2017 alle ore 11:04 PDT

MILANO – La nuova edizione diè ancora lontana, ma non mancano le indiscrezioni che riguardano soprattutto la nuova formazione della giuria. A fare il suo ingresso infatti dovrebbe essere, che tra l’altro è nata artisticamente proprio nel talent: “Primi colpi di scena per la nuova giuria di X Factor – fa sapere “Chi” - Giusy Ferreri, vera rivelazione della la edizione del talent, è in lizza per fare parte dei "fantastici quattro" del programma di Sky”.Incontro artistico poi frae Arisa, che durante il programma non hanno avuto un buon rapporto: “Smanioso di confermarsi nel ruolo di manager, ha già lanciato il "non cantante dei record" Fabio Rovazzi. Ora Fedez e la sua società Newtopia si sono aggiudicati in scuderia il talento' di Arisa, cantante e giudice a X Factor con il rapper”.