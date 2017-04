Domenica 9 Aprile 2017, 12:10

MORGAN CHE CHIAMA BIMBAMINCHIA UNA DEL PUBBLICO, SI VOLA, SI VOLA. #Amici16 — lindsay del rey (@Klolita179) 8 aprile 2017

Momenti di tensione durante la puntata di "Amici" trae il pubblico. Il cantante stava per esibirsi con Mike, Thomas e Shady in un pezzo di Freddie Mercury quando è stato interrotto da una spettatrice. Morgan voleva spiegare il significato della canzone "These are the days of our lives", ma le urla lo hanno irritato. "Bimbaminkia, non lo spiego. Grazie alla bimbaminkia non spiego. Non facciamoci corrompere dagli ignoranti. Quando Freddie Mercury ha scritto questa canzone sapeva che stava per morire. Non è drammatica ma malinconica", le parole di Morgan.La situazione è degenerata quandoospite della serata, ha sottolineato che le esibizioni dei Bianchi sono sempre accompagnate da polemiche. E Morgan ha reagito: "Quello che dici non ha senso, voi non volete l'approfondimento, vi disturba contestualizzare. Voi volete casualità. Il problema di base lo dimostra questo pubblico, sono bimbiminkia. Tutti loro vi chiamano bimbiminkia, io ve lo dico in faccia, bimbiminkia".Il pubblico ha urlato ancora più forte: "Fuori, fuori". Eha provato a placare gli animi: "Provate a dimostrare il contrario di quello che dice, non urlando. Cerchiamo di capire che ci sono momenti di esasperazione. Va detto che ci sono dei momenti, e ve lo dico senza darvi dei bimbiminkia, quando un ragazzo si toglie la camicia, l'urlo per gli addominali è un po' imbarazzante. Sono gli stessi addominali ogni settimana". "Per loro devono restare gli addominali e devo andare fuori dai coglio** io. Anche Marco Bocci è infastidito che io spieghi il significato della canzone dei Queen", ha aggiunto Morgan.

