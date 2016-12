Masterchef Italia: 150 cuochi al via dalla stazione centrale di Milano

Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:00

di Ida Di Grazia

Mystery Box, Invention Test, Prove in Esterna e Pressure Test. Se queste quattro definizioni vi fanno brillare gli occhi è perché sta per tornareQuesta sera alle 21:15 su Sky Uno HD 150 cuochi amatoriali si sfideranno a colpi di ricette per conquistare i palati dei quattro giudici : Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco.Il viaggio degli aspiranti chef partirà dalla Stazione Centrale di Milano, solo 100 di loro potranno proseguire le selezioni e accedere ai Live Cooking. I "reduci" avranno solo 45 minuti per cucinare e presentare ai giudici le proprie creazioni, per ricevere il grembiule bisogna ottenere almeno tre si.All’Hangar accederanno in 40 e i cuochi amatoriali dovranno cimentarsi con le tecniche di cottura. Alla fine resteranno in 20 e saranno loro gli chef amatoriali della sesta stagione di MasterChef Italia.Le prove in esterna vedranno gli aspiranti MasterChef viaggiare in lungo e in largo in Italia, cucinando in luoghi spettacolari e portandovi nel cuore delle tradizioni locali, tra Matera e le Langhe. E per la prima volta MasterChef uscirà per ben due volte dai confini nazionali spingendosi in Grecia e in Spagna.Quest’anno a MasterChef Italia il valore del cibo e la filosofia Zero Sprechi che da sempre ci contraddistingue entrerà nel vivo del racconto. I concorrenti avranno a disposizione, dopo ogni Invention Test, la tipica Doggy Bag per gli avanzi, cui sarà dedicata anche una rubrica fissa settimanale di MasterChef Magazine. Inoltre la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove sarà riutilizzata o donata ad associazioni benefiche. Seguiteci sui social con l'hashtag #MCZeroSprechi.La striscia quotidiana vedrà protagonisti grandi Chef professionisti, ma soprattutto i concorrenti che per la prima volta si racconteranno anche attraverso video e interviste. Con 5 nuove rubriche, il Magazine racconterà i principali food trend del momento e temi di grande attualità. Ritornerà anche l’insostituibile appuntamento del giovedì con lo Chef Bruno Barbieri che quest’anno proporrà la “MasterChef Night”: una ricetta speciale per i fan del programma, che li coinvolgerà sul web nei giorni immediatamente precedenti. Il Magazine non mancherà di dare un accesso esclusivo alle cucine di grandi maestri e di suggerire i menù perfetti per ricorrenze e occasioni speciali. Per la prima volta, il giudice Antonino Cannavacciuolo sarà il protagonista di una nuova rubrica: direttamente da Villa Crespi presenterà le ricette più importanti che hanno segnato la sua carriera stellata.

