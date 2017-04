Martina Colombari dalla D'Urso: "Billy a New York da solo? Non sono tranquilla. E con Tomba..." -Guarda

Domenica 9 Aprile 2017, 16:08

di Valeria Arnaldi

ROMA - “Billy è andato una settimana a New York da solo. E devo dire che io non sono mai tranquilla quando va da solo”., in studio a, racconta vita e amori, partendo ovviamente dal matrimonio cone i loro 21 anni di amore.“Ci siamo sposati quando ero già incinta. Billy mi ha detto: Marti, credo di essere arrivato un po’ lungo. Così è arrivato Achille. Billy era in sala operatoria, ha tagliato lui il cordone. Mi ha detto che il bambino era brutto. Ancora adesso gli dice: non ti offendere, Achille, ma eri proprio brutto da piccolo”.Non può mancare un riferimento alla relazione con“È stato il mio primo vero amore. Tra la fine di quell’amore e il matrimonio, ho passato un annetto da sola e lì è emerso il mio lato diciamo… giovanile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA