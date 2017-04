Kikò, il marito di Tina Cipollari, fuori da Detto Fatto. Ecco spuntare un retroscena

Sabato 8 Aprile 2017, 09:49

Caterì alzati si è fatta una certa 😂😂😂 Buondì al tutti, ma oggi credetemi sarei voluta stare a letto tutto il giorno. Che giornata avete voi invece? 😘 Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 5 Apr 2017 alle ore 23:38 PDT

ROMA - Qualche giorno fa, il parrucchiere marito di, a veva annunciato con un video sui suoi social di lasciare la trasmissione "Detto Fatto" , dove da 4 anni svolgeva il ruolo di tutor. Nel video, l'hair stylist diceva che si strattava di una sua decisione, ma con una frase sibillina faceva intuire che ci fosse qualcosa dietro...E ora, potrebbe uscire la verità. Come riporta il sito DavideMaggio.it , sarebbea non aver più voluto in trasmissione Kikò e la colpa sarebbe dei. E la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata a dicembre, quando la Balivo avrebbe rimproverato Kikò in puntata e lui le avrebbe risposto per le rime. A quel punto, la conduttrice avrebbe chiesto di non averlo più in trasmissione per evitare siparietti del genere.Così Kikò avrebbe fatto solo tutorial in esterna, fino alladi questi giorni.

