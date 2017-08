La rivelazione choc dell'attrice di Gomorra: "Scianel in realtà è un uomo... "

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La messa in onda della terza stagione di "gomorra", la serie cult targata Sky è prevista per l'autunno sempre su Sky Atlantic. Le prime due stagioni sono state accolte, in Italia e nel mondo, con clamore ed entusiasmo da pubblico e critica, ottenendo numerosi premi e ridefinendo gli standard della serialità italiana."Gomorra 3" è dunque una delle serie più atte dai fan che son osempre alla ricerca di indizi e anticipazioni. Tra indiscrezioni e rumors però arriva da una voce autorevole un'informazione che se confermata sarebbe un mega spoiler.L'attrice che intepreta Scianel, Cristina Donadio ha raccontato durante una conferenza stampa che il suo personaggio in realtà è un uomo e che questa rivelazione sarà fatta, dalla bocca della stessa, nel corso della terza stagione di Gomorra. Il video pubblicato su Facebook da una delle pagine fandom sta lasciando tutti di stucco.Se fosse così come mai nessun personaggio è a conoscenza di questo segreto? E soprattutto di chi è figlio Lello Magliocca? E se invece fosse solo una provocazione dell'attrice che si è voluta divertire un po' con i fan che continuamente chiedono anticipazioni?