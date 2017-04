"L'unico schiaffo a Guendalina l'ho dato io", Gloria Guida con figlia e nipote dalla D'Urso parla di Johnny Dorelli

Domenica 9 Aprile 2017, 16:33

di Valeria Arnaldi

ROMA -racconta al’amore con- “59 anni insieme”, sottolinea - e per la prima volta porta in studio lae la“Johnny non è facile. A volte mi fa arrabbiare. Guendalina lo può dire, lo dicono anche i suoi fratelli, come padre non è facile. Poi magari l’unico schiaffo a Guendalina l’ho dato io”.In onda il primo provino di Gloria Guida, cui era presente anche Dorelli.“All’epoca non ci conoscevamo, l’ho incontrato nuovamente poi anni dopo”.Nel suo curriculum, “33/34 film” ricorda l'attrice, poi lo stop per la nascita della figlia, e ora qualche cameo.“Ci siamo sposati due volte. Nel 1991, il matrimonio civile. Il 2001, quello in chiesa. Questo lo volevo io, ci tenevo molto, siamo andati all’altare il giorno di Natale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA