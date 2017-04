"Ecco quando sono iniziate le ossessioni". Giada, picchiata dall'ex, ne parla da Barbara D'Urso

Venerdì 7 Aprile 2017, 19:57

Domenica scorsa, una livornese di, è stata rincorsa dal suo, che ha sfondato il vetro dell’auto dove la donna aveva cercato riparo, e con una bottiglia rotta l’ha colpita ripetutamente al volto e al corpo, procurandole ferite per una prognosi di ben sessanta giorni.Giada oggi ha raccontato la sua storia fatta di amore e violenza,: "Eravamo sposati dal 17 agosto 2013, ma da quando è nato il bimbo, nel 2014, sono cominciate le sue gelosie e le sue ossessioni".L'uomo era in fuga da 36 ore quando è stato fermato alla stazione di Genova Porta Principe dalla Polizia., 28 anni, tunisino, è accusato di tentato omicidio aggravato nei confronti della ex moglie, che da qualche mese aveva chiesto la separazione, proprio a causa dell'indole violenta del marito.Nei prossimi giorni Gasmi comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari, ma ci sono almenoche riguardano le presunte violenze commesse dall’uomo nei confronti della moglie.

