Floriana Secondi, la mamma, l'eroina, l'abbandono e poi le suore: è scambio di accuse

Domenica 9 Aprile 2017, 18:54

di Valeria Arnaldi

ROMA -torna a, insieme alla sorella, per parlare del rapporto inesistente con la madre. La vincitrice della terza edizione delè stata cresciuta dalle suore perché la madre, che abusava di sostanze stupefacenti, sentiva di non potersi prendere cura di lei e dei suoi fratelli. Dopo anni Barbara D’Urso le aveva fatte incontrare di nuovo ma adesso sono quattro anni che le due non si vedono.Floriana ricostruisce la storia dei suoi affetti.“Amo mio padre più di me stessa. Non gli parlo ma è solo una lezione di vita quella che gli sto dando perché ho sempre pensato: regala la tua assenza a chi non rispetta la tua presenza. Io do molte possibilità alle persone che amo, non è da me mettere i muri, sto insegnando a mio padre a rispettarmi di più e soprattutto a rispettare di più mio figlio”.Domenica Live aveva già cercato la madre di Floriana, che però si era rifiutata a male parole di parlare con la figlia. A sorpresa, questa volta, viene mandata in onda una video-intervista rilasciata dalla madre. Nel video, la donna sostiene di non essere affezionata alla figlia perché lei l’ha tenuta lontana e che, secondo lei, Floriana sta facendo carriera sulla sua pelle. La donna poi afferma di essere gravemente malata ma di non volerlo dire ai figli.“Rispondo con un sorriso - dice Floriana - se ci fosse una sola parola vera discuterei, ma cosa vuoi dire di fronte a queste affermazioni? Mi dice pure di andare a lavorare, io lavoro più del lavoro. Farsi di eroina per me è come una malattia. So quanti strascichi lascia la droga”.“Non mi rompere più le scatole”, è il messaggio della madre, che poi lancia un bacio al figlio di Floriana.“Quando una persona vuole bene a un bambino, prima rispetta la madre. Mamma io non ce l’ho con te, la disgrazia mia non sei te, ma è tutta la famiglia che hai intorno a te, tutta la gente intorno a te che non ci è mai venuto a trovare. Dopo il Grande Fratello mi sono venuti a trovare al pub e io ho detto a mio padre: digli di andare dove sono stati fino adesso”.