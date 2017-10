Fabri Fibra contro XFactor: "Mi hanno offerto un milione... non me ne frega un ca**o"

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Non li demonizzo ‘sti programmi ma non me ne frega un cazzo: andate a vedere un concerto piuttosto che stare davanti alla tv”.in un’intervista a “Repubblica” parla die della proposta di diventare giudice: “A me hanno offerto un milione di euro per andare a fare il giudice a X Factor e ho rifiutato. Ti danno quei soldi per non fare più il rap. Per spegnerlo. In programmi come quello ci vado ma solo se mi pagano per suonare”.Veloce la risposta della produzione dalla pagina Facebook del programma: “Apprendiamo con stupore le dichiarazioni di Fabri Fibra pubblicate da alcuni siti web, che si riferiscono ad incontri avvenuti in passato, l’ultimo dei quali nel 2014 con la sua manager, mai approdati ad una offerta economica.Ogni anno la produzione di X Factor incontra svariati artisti che ritiene potenzialmente interessanti per partecipare al programma come ospiti delle varie fasi o come giudici. Questi incontri nascono a volte per iniziativa della produzione, altre volte su suggerimento degli artisti stessi o dei loro manager.Purtroppo succede che alcuni, per farsi un po’ di pubblicità, distorcano strumentalmente i fatti con racconti ben lontani dalla realtà: ci piacerebbe poter fare offerte milionarie, ma per queste occorre rivolgersi altrove!”