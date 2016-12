Dance dance dance: questa sera Claudia Gerini sarà Beyoncè

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 16:16

di Ida Di Grazia

Questa sera a partire dalle ore 21:10, torna su Fox Life Dance Dance Dance, il reality vip condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni dedicato al ballo.Nella seconda puntata le coppie famose dovranno esibirsi da soli sulle coreografie tratte dai videoclip, musical o film più famosi.dopo la strepitosa interpretazione di Cristina Aguilera in "Candy Man" dovrà vestire i panni Beyoncé in Run The World.attore e cantante spagnolo conosciuto in Italia per essere uno dei protagonisti della serie tv Violetta di Disney Channel, ballerà sulle note di Bad di Michael Jackson., la più grande tuffatrice italiana di sempre, sarà Taylor Swift in "Shake It Off". Una prova davvero difficile tanto che la stessa campionessa ha dichiarato : "È più facile un salto mortale di una mossa sensuale. Sono rigida, devo imparare a lasciarmi andare".Dal Grande Fratello alla fiction fino ad arrivare al talent targato skyinterpreterà Will Smith in Men In Black.Il rugbistasi trasformerà in Justin Timberlake in Rock Your Body mentre la fashion bloggerballerà sulle note di Problem di Ariana Grande. Entrambi sono finiti con i loro rispettivi partner nella Danger Zone e quindi sono a rischio eliminazione.Al termine delle esibizioni, i vip verranno giudicati da Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens .

