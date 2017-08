Coppie sull'"Isola dell'Amore": il nuovo show televisivo promette colpi di scena

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un cast di uomini e donne giovanissimi e attraenti - tutti tra i venti e i trent'anni - un'isola dall'acqua cristallina e dalla sabbia bianchissima e tanta passione nell'aria.è un nuovo show britannico che mette alla prova le coppie.Come "Temptation Island" i fidanzati devono resistere o cedere alle tentazioni e poi decidere se "costruire" o rompere. Il programma va in onda su Channel 5. La new entry nel palinsesto promette colpi di scena, drammi e vicende da romanzo.Nel reality show coppie incerte sul da farsi trascorreranno tempo insieme in un ambiente paradisiaco. Nel resort però sono previste tante sorprese per i concorrenti. Ogni 24 ore saranno accoppiati con persone diverse per poi decidere cosa fare. La produzione è in Messico.