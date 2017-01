C.S.I.: L'ultima stagione sarà visibile in chiaro su Italia 1

Domenica 1 Gennaio 2017, 15:14

Dalin prima serata suapproda, in, della serie che ha rivoluzionato il genere crime,: 18 puntate seguite da un doppio episodio nel formato film per la tv, Immortality, in cui ritornano gli attori del cast originale della serie, William Petersen (Gil Grissom), Marg Helgenberger (Catherine Willows), Paul Guilfoyle (Jim Brass) e Melinda Clarke (Lady Heather).Incentrata sulle indagini della polizia scientifica di Las Vegas, la serie è stata trasmessa per la prima volta negli Usa il 6 ottobre 2000 e da allora ha avuto un successo inarrestabile fino alla conclusione, alla 15/a stagione. All'avanguardia per le tecniche cinematografiche utilizzate e per la scelta di applicare la tecnologia e la scienza al genere poliziesco, lo show ha avuto un successo globale e: CSI: Miami, CSI: New York e CSI: Cyber.Nel sesto episodio della 15/a stagione si assiste a un ultimo crossover con CSI: Cyber: Patricia Arquette nel ruolo dell'agente Ryan unisce le forze con il detective Russel (Ted Danson) per scovare il killer di Gig Harbor. Creata da Anthony E. Zuiker e prodotta dal pluripremiato vincitore di 10 Emmy Awards Jerry Bruckheimer, CSI è stata nominata a 6 Golden Globes, ha vinto 6 Emmy Awards e, tra i vari premi conquistati, si è aggiudicata 4 Peoplès Choice Awards. Vanta anche una sigla d'autore:è cantata daie lo stessoè apparso in un cameo.

