Basic Instinct al Tg5, la Calabrese tradita dal tavolo in vetro -Guarda

Sabato 24 Dicembre 2016, 12:49

Momento di imbarazzo per la conduttrice del Tg5 Costanza Calabrese protagonista di una scena alla "Basic Instict". Durante la conduzione la Caracciolo viene tradita dal tavolo in vetro che mostra le sue parti intime. Il video è divenuto in poco tempo virale sul web.

© RIPRODUZIONE RISERVATA