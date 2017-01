Attentato a Istanbul, salta l'oroscopo annuale di Paolo Fox. L'ira dei telespettatori: "Vergogna"

Lunedì 2 Gennaio 2017, 11:42

Noooooo, ero pronta a guardare #MezzogiornoinFamiglia per l'oroscopo del mio guru #PaoloFox e invece niente! 😩 — CuoreBianconero #ADP (@FranciJuveADP) 1 gennaio 2017

ROMA -sono ormai un appuntamento fisso delle feste. Ma quest'anno il tradizionale spazio dedicato alle stelle è saltato, a causa dei tragici fatti di Istanbul.Rai Due infatti ha scelto diper lasciare spazio a uno speciale del Tg2 dedicato all'attentato di Capodanno in cui hanno perso la vita 39 persone. Al termine dell'edizione straordinaria, la Rai ha scelto di non mandare in onda comunque il programma di Michele Guardì e di trasmettere al suo posto una vecchia puntata di Voyager. A quel punto l'ira dei telespettatori è stata implacabile e si è scatenata sotto forma di post al vetriolo."Capisco chesia una cosa grave, ma con tutte le dirette tv, le edizioni speciali, i Tg h24, le trasmissioni dedicate ecc., mai possibile che debbano sempre far saltare le trasmissioni di Rai 2", si lamenta un fan dell'astrologo. E un altro: "Aspettiamo una vita per poter vedere Mezzogiorno in famiglia il primo di gennaio e questo è il risultato!".La protesta social a quanto pare avrebbe sortito l'effetto sperato. In un post pubblicato sul profilo Facebook di "Mezzogiorno in famiglia" è stato annunciato che la puntata di ieri andrà in onda oggi, 2 gennaio, alle 11 su Rai Due al posto dei "Fatti vostri". La previsioni annuali di Paolo Fox, per la gioia dei fan.

