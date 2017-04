"Al Sud sono rimasti gli sfaticati": la polemica su Briatore arriva anche a "Pomeriggio 5"

Martedì 11 Aprile 2017, 19:05

La polemica innescata dalle parole diapproda a Pomeriggio Cinque nello spazio dedicato alla rubrica Nord vs Sud. Pochi giorni fa l'imprenditore ha dichiarato in un'intervista a "Carta Bianca" da Bianca Berlinguer che "Al sud sono rimasti solo gli sfaticati".Briatore ha parlato della sua esperienza personale, della prossima apertura a Otranto del suo Twiga, per il quale però fa fatica a trovare personale qualificato. "Il Sud Italia votato al turismo dovrebbe essere la Florida d'Europa. E invece non ci riusciamo". Questo non avviene "perché i giovani laureati, quelli bravi, lasciano il Sud" e si trasferiscono in altri paesi in Italia o all'estero e "non vogliono più tornare indietro"."Nel Paese d'origine rimangono quelli che non hanno molta voglia di fare, di lavorare e si accontentano, dicendo 'io non ci riuscirò, tanto vale che rimanga qua'. Faccio un esempio - aveva aggiunto Briatore - stiamo aprendo una spiaggia ad Otranto, è difficilissimo trovare il personale e dei manager, cui ho chiesto di tornare a Otranto, si sono praticamente rifiutati, vogliono rimanere a Londra, Dubai, Montecarlo, anche perché al Sud non abbiamo nessuna struttura alberghiera, non abbiamo scuole alberghiere, ci sono a Losanna dove insegnano gli italiani". Non è la prima volta che se la prende con il Meridione.

