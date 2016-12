40 anni senza Carosello, i principali personaggi e spot

Sabato 31 Dicembre 2016, 18:15

di Luigi Garofalo

40 anni fa, 1 gennaio 1977, ha chiuso i battenti, il programma televisivo che ha rappresentato un pezzo d’Italia e della storia della pubblicità.Nacque per via di una legge che proibiva la pubblicità all’interno delle trasmissioni, così l’inventorepensò a un format ad hoc per la reclame.Nel video ricordiamo sia i suoi principali personaggi (sia alcuni dei più celebri protagonisti degli spot.aveva delle regole:la parte di spettacolo (della durata di 1 minuto e 45 secondi) doveva essere rigidamente separata e distinguibile da quella puramente pubblicitaria (il “codino", di 30 secondi). Solo nella parte finale poteva essere nominato il prodotto pubblicizzato.è andato in onda sulladal 3 febbraio 1957 al 1 gennaio 1977. Veniva trasmesso quotidianamente dalle 20:50 alle 21:00. Dal 2 dicembre 1973 fu trasmesso alle 20:30.

