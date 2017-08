“Vivi Heraclea” sulle note di Rigoletto: l'opera nel parco archeologico

Domenica 20 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’acropoli dicome non l’avete mai vista. Mercoledì 23 agosto, dalle ore 20.30, la terza edizione di “Vivi Heraclea” è pronta a disvelare “L'area archeologica nella sua nuova luce”. L’evento, finanziato dalla Regione Basilicata (Patrimonio culturale intangibile), è ideato dall’associazione I colori dell’anima e organizzato con il Comune di Policoro, con la preziosa e fondamentale collaborazione di MiBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicata e Polo museale di Basilicata. A curare l’illuminazione architetturale dell’acropoli Giovanni Favale di Big Service. A rendere più suggestiva la “visione” contribuirà la filodiffusione di antiche musiche greche ed etniche.Solo l’inizio della lunga notte di “che proseguirà con una visita tematica, condotta dagli esperti Domenico Asprella e Antonia Miola. Poi spazio alla poesia. Gran cerimoniere e presentatore della serata sarà Tonino Bernardelli. Straordinario interprete del reading “Eros..l’indomabile forza divina”, accompagnato dalle musiche di Gaetano Stigliano, sarà l’attore Gianmarco Tognazzi, volto noto del cinema e del teatro italiano.Dalle ore 21.30, ad accendere l’area archeologica di Policoro saranno le note immortali di Giuseppe Verdi. Il maestro direttore e concertatore Leonardo Quadrini, con l’Orchestra Sinfonica russa Chaikoeski e la regia di Antonio De Lucia, presenta l’opera in tre atti “Rigoletto”, che insieme a “Il trovatore” e “la Traviata” fa parte della cosiddetta “trilogia popolare” del maestro di Bussetto. Interpreti di prim’ordine faranno rivivere la vicenda di Rigoletto, deforme e pungente buffone di corte a Mantova, che si burla con cattiveria di tutti e trama, all'occasione, scherzi e vendette crudeli. Le reazioni alle malefatte del buffone, da parte dei cortigiani, daranno il via ad una serie di delitti: Gilda, la figlia di Rigoletto, sarà rapita e violata dal Duca. Rigoletto per vendicare l'offesa pagherà Sparafucile, un bandito, perchè uccida il Duca, ma a morire, per mano di Sparafucile, sarà invece l'amata figlia.Un evento unico per Policoro e per il Parco archeologico che per la prima volta si trasforma in un teatro d’opera sotto le stelle. I passaggi più significativi del dramma lirico saranno sottolineati dalle sinuose coreografie dei danzatori di Arte Arabesque.Una serata, insomma, ricca di ospiti e di emozioni, in perfetta sintonia con le finalità perseguite dall’associazione culturale “ I Colori dell’anima” che si propone di realizzare un' attività di fruizione integrata dei beni culturali -paesaggistico di Policoro.“I luoghi dell'antica Magna Grecia dove sorge l'attuale città di Policoro- spiega la presidente dell’associazione Tiziana Fedele- danno origine a “Vivi Heraclea”. Un viaggio di conoscenza, volutamente offerto gratuitamente a tutti, basato sull' esplorazione dei luoghi, delle loro tradizioni, e straordinarie bellezze paesaggistiche attraverso una serata-evento che ne faccia cogliere la vera essenza, in un territorio ricco di fascino e storia e una serie di laboratori didattici ludici, percorsi tematici e visite guidate gratuite che si terranno da settembre a novembre, la cui naturale conclusione sarà un seminario di studi sulle ultime importanti scoperte nella campagna di scavi sulle origini di Siris promosso dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera e dal professor Stephan Verger della Sorbona di Parigi”.Un appuntamento di straordinario valore culturale; un meeting in cui cultura, suoni, arte e immagini saranno il filo conduttore di questo simbolico percorso alla scoperta delle nostre origini e della nostre tradizioni.