Nerone cerca Poppea: il casting della primadonna dell'opera rock di Roma con un selfie

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 14:58

Il 9 gennaio 2017 si aprono ufficialmente le selezioni per la ricerca in tutto il mondo dell’interprete di Poppea, la bellissima moglie dell’imperatore Nerone, coprotagonista del colossale musical Divo Nerone Opera Rock, che si svolgerà sul Colle Palatino a partire dal 1° giugno 2017.Un casting, in collaborazione con Radio Dimensione Suono, che attraverso una giuria di qualità, il 16 febbraio, nell'Auditorium di Rds, proclamerà l’attesa vincitrice, che entrerà ufficialmente a far parte del cast.Partecipare sarà molto semplice: le aspiranti attrici, tra i 18 e i 35 anni, dopo aver scaricato il regolamento ed il materiale dal sito rds.it, dovranno registrare un selfie, interpretando un brano e recitando un breve testo, sia in italiano che in inglese, ed inviarlo entro il 5 febbraio.A seguire, dal 6 al 12 febbraio, la giuria popolare del web decreterà le 5 finaliste che, aggiunte alle 5 selezionate dalla giuria di qualità, si sfideranno nella finale del 16 febbraio in una serata speciale, che vedrà coinvolto lo stesso Nerone ed un parterre di giornalisti e addetti ai lavori.

