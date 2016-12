Capodanno, al Tirso de Molina brindisi e risate con Rodolfo Laganà

Giovedì 29 Dicembre 2016, 13:27

Cominciare il nuovo anno con il sorriso è l’auspicio che ci facciamo ogni volta che brindiamo e quest’anno è davvero possibile grazie al Re della risata romanaA grandissima richiesta infatti torna la Gran Serata di Capodanno al teatro Tirso De Molina per un inizio di 2017 spumeggiante con Rodolfo Laganà in uno show inedito ed esilarante.“Non so per voi ma io saluto molto volentieri il 2016 che è stato un anno così pieno di crisi che pure i botti di capodanno scoppiano in lacrime. – continua Laganà - Augurare che l’anno nuovo sia migliore del precedente è la conferma che non c’è mai stato un anno così bello da chiedere il bis. Vi auguro invece che il bis lo chiediate a me per festeggiare insieme con Rodolfo Laganà Show. Vi aspetto numerosi!”Tutti i suoi monologhi più rappresentativi in un doppio spettacolo, alle 20:30 e alle 22:30 con un brindisi finale insieme a tutta la compagnia.

